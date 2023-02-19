В архангельской колонии изготовили поклонный крест для острова Колгуев

В исправительной колонии № 1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) заканчивают изготовление поклонного креста, который установят на острове Колгуев в Северном Ледовитом океане.

С просьбой оказать содействие в региональный УФСИН обратилось руководство Беломорской военно-морской базы Северного флота. Шестиметровый деревянный семиконечный крест начали изготавливать в ИК-1. Работы выполняются из давальческого сырья заказчика двумя осужденными в деревообрабатывающем цехе Центра трудовой адаптации. В ближайшие дни изготовление креста будет завершено.

Поклонный крест установят в июне в рамках проведения комплексной полярной научной историко-мемориальной экспедиции "Колгуев-2023" при участии Русского географического общества, Морской арктической комплексной экспедиции Русского НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачева и научных организаций г. Архангельска в память о первопроходцах острова Колгуев.

Отметим, что это уже второй поклонный крест, изготовленный в ИК-1 для Беломорской военно-морской базы Северного флота. Первый был установлен в прошлом году на острове Моржовец в Белом море в память об утраченной часовне XIX века.