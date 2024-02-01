Архангельский север: 8 дней молитвы в пути

Больше недели продлилось путешествие по паломническому маршруту «Архангельский север особого назначения». Северяне молились в местах страданий ссыльных крестьян на побережье Белого моря.

Поездку организовала паломническая служба «Архангел». Группу сопровождал благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков.

Богомольцы десять раз меняли транспорт на протяжении пути. До нужных поселков добирались на катерах, лодках, внедорожниках, автомобилях и пешком.

«Соловки, Пушлахта, Летняя Золотица, Лопшеньга, Яреньга, Пертоминск – сложнейшая транспортная логистика данного маршрута компенсируется полным погружением в нетронутую природу Онежского полуострова, непередаваемыми видами и огненными закатами Летнего берега Белого моря», — отметила руководитель «Архангела» Ольга Воронова.

Группа провела восемь дней в молитве: паломники участвовали в богослужениях в храмах побережья, литиях по усопшим, крестных ходах, читали акафисты святым Летнего берега — Вассиану и Ионе Пертоминским, Иоанну и Лонгину Яренгским.

Отметим, что поселков для трудовых переселенцев Конюхово (между Пушлахтой и Летней Золотицей), Кега и Лопатка (между Летней Золотицей и Лопшеньгой), Кислуха и Сосновка (между Яреньгой и Заяцким мысом), а также Унского лесозавода на побережье Унской губы — на карте уже нет. Их создавали с целью трудового освоения Северного края. На чистом месте переселенцы рыли землянки, строили бараки.

На Онежский полуостров насильственно везли раскулаченных русских, украинцев, белорусов, болгар с берегов Волги, крымских этнических немцев, астраханских татар, киргизов, казахов, туркменов.

В 1920 году большевиками в стенах закрытого Пертоминского монастыря был открыт лагерь принудительных работ. Он считался штрафным изолятором для заключенных других северных лагерей. В 1923 году лагерь закрыли, заключенных перевезли в СЛОН – Соловецкий лагерь особого назначения. Монастырские здания использовались в качестве пересылочного пункта для раскулаченных крестьян, насильственно переселенных на север.

Унский лесозавод заработал в 1931 году. Переселенцы разных национальностей из ближайших поселков Кислуха и Сосновка стали рабочим ресурсом нового предприятия. В 1951 году лесозавод сгорел. В это же время в стране был отменен особый режим содержания раскулаченных за исключением некоторых категорий – их перевезли на строительство космодрома. Высланные стали покидать спецпоселки – кто-то переехал в ближайшие деревни, кто-то уехал на родину. Двадцатилетняя история ГУЛАГА на Летнем берегу Белого моря закончилась. Многие к этому времени уже умерли и покоятся на заброшенных кладбищах около трудовых поселков.



