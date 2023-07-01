Архангельские паломники прошли трудный маршрут к берегу Белого моря

Группа паломников побывала в Патракеевке на берегу Белого моря. Трехдневную поездку возглавил благочинный Приморского округа протоиерей Владимир Новиков.

От Архангельска до деревни Лапомники путешественники добрались на автобусе, следующие 20 километров пути до пилигрим-стоянки в Патракеевке им предстояло пройти пешком по заболоченной местности.

«У нас был небольшой крест, который несли все по очереди по два километра. За отцом Владимиром все хором нараспев повторяли молитву. Отставать нельзя, сразу сбивался темп, и уже очень сложно было догнать группу. Оказалось, дорога не слишком заболочена — это лето было относительно сухим, но сапоги пригодились! На ходу старалась снимать видео и фотографировать, и есть голубику на болотах, и конечно петь — иначе сил не было идти», — поделилась своими впечатлениями участница поездки Ольга Постникова.

В Успенском храме, на территории которого и находится стоянка, паломники помолились за Литургией и узнали историю восстановления старинной церкви. После служб гости потрудились на территории при храме: убрали старые тополя, помогли собрать урожай, а также побывали в окрестных деревнях, посетили сохранившиеся там деревянные церкви.

Поездку и крестный ход организовала паломническая служба «Архангел».

(по материалам Архангельской епархии)



