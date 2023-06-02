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В трудах и с молитвой

    Участники движения «Добровольцы Зимнего берега» потрудились на пилигрим-стоянке в Патракеевке (Приморский район). Экспедиция волонтеров заняла три дня.

    Группу возглавил благочинный округа протоиерей Владимир Новиков. Добраться до места помогла паломническая служба «Архангел».

    Отец Владимир совершил Божественную литургию в Успенском храме, паломники прошли крестных ходом до расположенного неподалеку Никольского озера.

    «Приход Успенского храма получил большой участок земли в аренду, поэтому сейчас у пилигрим-стоянки довольно обширная территория. Паломники там косили и убирали траву, построили изгородь, навели порядок у могил возле Никольского храма», — уточнила глава «Архангела» Ольга Воронова.

    Также волонтеры убрали на хранение дрова в новый хозяйственный блок, разработали грядку, на которой посадили репу и лук. Кроме того, добровольцы установили столбы для фонарей уличного освещения и посадили на территории храма 30 кедров. Саженцы пожертвовала паломница Елена Багавова.

    Отметим, общественное движение «Добровольцы Зимнего берега» зародилось в Приморском районе в 2020 году. Его участники благоустраивают храмы в деревнях на побережье Белого моря, готовят помещения церквей к ремонту, очищают территорию от мусора, строят места размещения для добровольческих экспедиций, привлекают внимание общественности к этой местности.

    Стараниями Приморского благочиния, паломнической службы «Архангел» и волонтеров в 2022 году возле Успенского храма в Патракеевке появилась пилигрим-стоянка. Она представляет собой несколько небольших деревянных зданий. Домики оборудованы электричеством и печами. Матрасы, подушки, одеяла для стоянки удалось приобрести благодаря субсидии Приморского муниципального района.

    Пилигрим-стоянка принимает гостей в зимний и летний период. «Все средства, которые нам удастся получить за проживание групп, мы будем направлять на восстановление храмов Зимнего берега в деревнях Верховье, Кадь, Куя, Козлы», — заключила Ольга Воронова.

    Напоним, Патракеевка — это куст поселений на Зимнем берегу Белого моря, объединяющий старинные деревни Верховье, Кушкушару, Кадь, Кую и Козлы. Населенные пункты в основном расположены вдоль реки Мудьюги, в четырех километрах водного пути от Белого моря.

    В XVII-XIX веках на пожертвования прихожан там отстроили два храма: в 1746 году — деревянный в честь святителя Николая Чудотворца, а в 1878-м — кирпичный Успенский. Никольская церковь в годы безбожия пришла в упадок, немало пострадала и Успенская: долгое время храм стоял без кровли. С 2012 года на средства благотворителей, прихожан и неравнодушных людей началось восстановление храма Успения Пресвятой Богородицы.

    Желающие присоединиться к движению «Добровольцы Зимнего берега» могут обратиться к Ольге Вороновой https://vk.com/voronovaolgavlad 


20 июнь 09:17 | : Будни / Верую

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