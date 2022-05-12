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"Добровольцы Зимнего берега" очистили души и храм в Приморском районе

Участники православного общественного движения «Добровольцы Зимнего берега» последние выходные лета провели в Приморском районе. Группу возглавил благочинный округа протоиерей Владимир Новиков.

Путешествие организовала паломническая служба «Архангел».

Впервые за многие годы в Успенском храме деревни Патракеевки состоялась Литургия в престольный праздник. За богослужением молились паломники и местные жители, которые уже несколько лет восстанавливают эту старинную церковь с богатой историей.

«В общей сложности мы прошли с крестом и молитвой полсотни километров за три дня. Участники "отвоевывали право" нести рюкзак потяжелее во время переходов, вот такое настроение царило в группе. В обычной жизни такого не встретишь, только ради этого имеет смысл поучаствовать в экспедициях "Добровольцев Зимнего берега"», — поделилась впечатлениями глава паломнической службы «Архангел» Ольга Воронова.

Паломники проживали на пилигрим-стоянке в Патракеевке, откуда отправлялась в расположенную по соседству деревню Кадь, чтобы очистить от мусора расположенный там храм Трех Святителей. Добровольцы вынесли из церкви не одну тонну земли и кирпичей, выровняли пол, обкосили траву вокруг здания. «Мы очистили и души, и храм», — отметила Ольга Владимировна.

Напомним, участники православного движения «Добровольцы Зимнего берега», зародившегося в Приморском благочинии в 2020 году, возрождают заброшенные храмы на отдаленных территориях, благоустраивают побережья Белого моря. Волонтерский проект стал победителем конкурса «Православная инициатива».

(по материалам Архангельской епархии)

 

01 сентябрь 09:14 | : Будни / Верую

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