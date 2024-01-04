В Архангельской области у лесопромышленных компаний упал спрос на сотрудников

Аналитики hh.ru собрали важные факты об одной из активно развивающихся отраслей рынка труда Северо-Запада – лесной промышленности по итогам первого полугодия.

Факт 1. С начала года российские работодатели разместили на hh.ru более 225 тыс. вакансий, связанных с лесной промышленностью, деревообработкой, целлюлозно-бумажным, а также строительно-столярным производством. Из них на регионы СЗФО приходится более 30 тыс. вакансий. Если сравнить с первым полугодием 2023 года, то спрос на кадры в СЗФО вырос на 29%.

Факт 2. На Северо-Западе страны наибольший рост потребности в годовом выражении зафиксирован среди компаний, связанных с леспромом и деревообработкой, в Калининградкой области (+75% новых вакансий). Также выросла потребность в кадрах в Псковской области (+66%), в Карелии (+63%), в Новгородской области (+62%), в Ленобласти (+56%). Есть прирост и в Петербурге (+16% новых рабочих мест в леспроме), в Вологодской области (+36%), Коми (+21%). А вот у архангельского бизнеса и в Мурманской области спрос на сотрудников у лесопромышленных компаний, наоборот, упал на 9% и 27% соответственно.

Более того, по итогам полугодия Петербург, Ленобласть и Карелия вошли в топ регионов страны по доле вакансий в леспроме. На три эти региона СЗФО приходится 15% от всего объёма рабочих мест по стране.

Факт 3. Основной объем вакансий у компаний-отраслевиков приходится на целый ряд профессий, список которых сильно не меняется из года в год. При этом данный список всегда представляет собой серьезный микс спроса: нужны и «синие», и «белые» воротнички. Лидируют по числу вакансий и как следствие спросу клиентские менеджеры 12%, водители (5%) продавцы (4%), а также операторы линий (4%), бухгалтеры (3%).

Факт 4. На фоне выраженного кадрового дефицита у работодателей меняется HR-стратегия предприятий. Так, согласно статистике hh.ru, у компаний в лесопромышленной отрасли по итогам полугодия на 130% выросло число вакансий для менеджеров по компенсациям, которые должны просчитывать составляющие по линии well being (программы поддержки) для работников. Также на 21% увеличилось количество вакансий для специалистов по кадрам. Есть и примеры более глубоких изменений в отрасли. Так, по словам Ирины Казанцевой, директора по организационному развитию и персоналу компании «Свеза», в их компании с 2024 года демобилизованные со срочной службы молодые люди могут трудоустроиться на один из комбинатов «Свезы» и получить единовременную выплату на сумму 40 тыс. рублей до вычета НДФЛ. Кроме того, соискателя на рабочую специальность, который пройдет все этапы оформления за три дня, также ожидает денежный бонус.



«Еще одно нововведение — возмещение расходов на съем жилья релокантам. Например, соискатель, решивший переехать в Костромскую область, чтобы приступить к работе на предприятии «Свезы» в Костроме или Мантурово, может воспользоваться программой компенсации аренды жилья. Она предоставляет возможность работнику в течение трех лет ежемесячно получать до 10 тыс. рублей.

Также группа расширила соцпакет действующим сотрудникам. С этого года «Свеза» пересмотрела размер выплат премий специалистам, которые работают в компании более пяти лет. Сумма подарочного сертификата, в зависимости от стажа, увеличена в 2,5–4,5 раза. Максимальный объем денежного поощрения теперь составляет 25 тыс. рублей», - добавляет Ирина Казанцева, директор по организационному развитию и персоналу компании «Свеза».

Факт 5. В продолжение темы предоставляемых льгот: по данным сервиса hh.ru «Банк данных зарплат», на данный момент работники, трудящиеся в лесопромышленной отрасли на Северо-Западе страны, чаще всего могут пользоваться такими социальными гарантиями: оплата мобильной связи или компенсация корпоративной мобильной связи (есть у 76% компаний), ДМС – доступно 65% работников. Причем в СЗФО компании затрачивают на ДМС в год на одного рядового работника порядка 27 тыс. рублей. Также еще треть работников могут за счет работодателей добираться до места работы (30%). А вот реже всего лесопромышленники могут заниматься спортом за счёт компании (есть лишь у 23% компаний).

Факт 6. По итогам полугодия медианная предлагаемая зарплата в вакансиях компаний лесопромышленного комплекса в целом по стране превысила 73 тыс. рублей, что на 11,6 тыс. больше, чем в первом полугодии 2023 года. У работодателей из СЗФО тоже есть подвижки в зарплате. Так, сейчас средний доход в леспроме СЗФО достиг 70,6 тыс. рублей, что почти на 6 тыс. больше, чем в прошлом году.