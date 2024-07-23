Необычная работа в Архангельской области: каких редких специалистов ищут компании в июле

Аналитики hh.ru проанализировали местный рынок труда и подготовили рейтинг самых необычных и редких вакансий в июле этого года в северном регионе.
- Донкерман, зарплата от 110 000 ₽ на руки, требуется опыт от 1-3 года и наличие морских документов, предлагается работа вахтой на нефтеналивном судне. Ценное предложение для местных соискателей: кроме Архангельской области, в СЗФО подобная вакансия есть еще только в Петербурге.
- Мастер полусухой стяжки пола, доход от 150 000 ₽ на руки, нужно работать в бригаде, для иногородних предоставляется проживание. Всего в СЗФО вакансий с такой специализацией – 2.
- Мастер по ремонту холодильного оборудования, до 110 000 ₽ на руки, крупная розничная сеть ищет специалиста, который будет ремонтировать и обслуживать холодильное оборудование. Всего похожих объявлений в СЗФО – 11.
- Судебный пристав-исполнитель, в Архангельске ему предлагают до 80 000 ₽ на руки, опыт не требуется, однако соответствующее высшее образование необходимо. За последний месяц в СЗФО было размещено около 20 вариантов для таких специалистов.
- Мастер по приему лома, работодатель обещает до 100 000 ₽ на руки, незамысловатая работа с понятными задачами и хорошим доходом для соискателей в Новодвинске.
- Бумажный комбинат предлагает летнюю подработку для сортировщика древесины на воде, опыт не требуется, зарплата от 42 000 ₽ на руки. Эксклюзивная вакансия, только в Архангельской области.
- Другая редкая специализация – ловец животных без владельцев, от 32 000 ₽ на руки, без опыта. Нужно заниматься отловом бездомных животных и транспортировать их в приют.
- Предложение с полным соцпакетом, от пособия при приезде до путевок на южные курорты: вакансия авиатехника. Без жестких требований, достаточно среднего профобразования и годового рабочего стажа, предлагаемая зарплата от 110 000 ₽. Другая подобная вакансия среди регионов СЗФО есть только в Коми и Петербурге.
- Удаленная работа – объявление для автора книг о мировых достопримечательностях, готового создавать уникальные тексты и качественно структурировать информацию в больших объемах. Преимущество получат соискатели с опытом в сфере, им обещают до 72 000 ₽ (удаленно).
- Другой вариант онлайн-подработки, подойдет для любителей игр и талантливых игроков – вакансия геймера, до 65 000 ₽ на руки, соискателю предстоит быть исполнителем заказов в различных онлайн-играх (удаленно).
- Следуя трендам: вакансия нейрохудожника, который будет создавать изображения с помощью нейросетей (удаленно).
- Для лингвистов, желающих работать удаленно: вакансия переводчика с корейского языка: предлагается переводить игровые тексты с корейского языка на русский (удаленно).