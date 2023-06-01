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В Архангельской области резко упала конкуренция за рабочие места

 По данным hh Статистика, сервиса открытой аналитики рынка труда от платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, уровень конкуренции среди соискателей в Архангельской области в июне 2023 года обновил минимум, опустившись до 2,6 резюме на вакансию. Такой показатель говорит о глубоком дефиците соискателей на рынке труда. 

Год назад, в июне 2022-го, на одну вакансию в Архангельской области приходилось 3,6 резюме. Таким образом, конкуренция за рабочие места в регионе снизилась на 1 пункт за год. 

 Для сравнения: в среднем по России на одну вакансию приходится 3,1 резюме, по Северо-Западному федеральному округу – 3,5. 

В Архангельской области наиболее острый дефицит соискателей наблюдается в профессиональных сферах «Медицина и фармацевтика» (0,6 резюме на вакансию), «Автомобильный бизнес» (1,4), «Розничная торговля» (1,5), «Спортивные клубы, фитнес» (1,7), «Продажи, обслуживание клиентов» (1,8), «Строительство, недвижимость» (2,1) и «Рабочий персонал» (2,1), «Страхование» и «Добыча сырья»(по 2,3). Повышенный уровень конкуренции (более 10 человек на место) есть лишь в 4 случаях: среди айтишников (10,4 резюме), специалистов сферы искусства и развлечений (15,2), маркетологов (16,1) и работников сферы инвестиций (17,1).

«Дефицит работников, с которым сегодня столкнулся и крупный, и малый бизнес, — это долгосрочный тренд, связанный с демографической ямой. Ситуация усугубляется на фоне частичной мобилизации, ухода с рынка труда контрактников, а также отъезда из страны части работников. Заметно не хватает высококвалифицированного персонала, рабочих и инженерных кадров, также весьма проблематично находить людей на позиции массового линейного персонала. Разумеется, это не может не влиять на экономику: дисбаланс спроса и предложения на рынке труда замедляет процессы экономической трансформации. В сложившейся ситуации бизнесу жизненно необходимо расширять границы найма и избавляться от стереотипов. Пришло то время, когда в плюсе останутся те работодатели, которые ведут отбор кандидатов только по их квалификации и навыкам, невзирая на пол, возраст, внешний вид и прочие подобные факторы», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.  

Динамика hh.индекса (показывает соотношение количества резюме к количеству вакансий или уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места), Архангельская область

(фото с https://logos44.ru/kostromichi-stali-menshe-konkurirovat-za-rabochie-mesta.html)

19 июль 07:42 | : Экономика

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