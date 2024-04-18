Игорь Арсентьев: "Скоро на лед"

Глава Северодвинска, сам заядлый хоккеист, рассказал о готовности ледовой арены:

- Подрядчиком строительства начата отделка помещений. Внутри здания идёт шпаклёвка стен, устройство полов, проходит подготовка к чистовой отделке – покраске и укладке плитки. Подрядчик готов к монтажу 3D-панелей на фасаде, а в первой декаде июня он начнёт благоустройство прилегающей территории. Готовится к поставке и ледозаливочная машина, которая необходима для обслуживания и поддержания ледового поля.



Контракт на строительство здания крытой ледовой арены учебно-тренировочного комплекса на территории стадиона «Север» заключён с ООО «Строй центр». Получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию подрядчику нужно не позднее 1 декабря, но строители готовятся к досрочной сдаче спортсооружения.