Игорь Арсентье взял на контроль строительство крытой ледовой арены

Глава Северодвинска проинспектировал строительство круглогодичного хоккейного корта:

- Продолжаем контролировать ход строительства больших социальных объектов в нашем городе. Ледовая арена на стадионе «Север» обретает конкретные очертания.

Здесь полностью завершены работы по монтажу металлоконструкций, застройщик начал монтировать кровлю и стеновые сэндвич-панели. Продолжается устройство наружных сетей и полов. Ставим задачу подрядчику закрыть тепловой контур здания уже до конца этого года



Напомню, хоккейный корт с искусственным льдом будет использоваться круглогодично с возможностью посещения и для спортсменов-любителей.