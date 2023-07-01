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Игорь Арсентье взял на контроль строительство крытой ледовой арены

Глава Северодвинска проинспектировал строительство круглогодичного хоккейного корта:

- Продолжаем контролировать ход строительства больших социальных объектов в нашем городе. Ледовая арена на стадионе «Север» обретает конкретные очертания.

Здесь полностью завершены работы по монтажу металлоконструкций, застройщик начал монтировать кровлю и стеновые сэндвич-панели. Продолжается устройство наружных сетей и полов. Ставим задачу подрядчику закрыть тепловой контур здания уже до конца этого года

 Напомню, хоккейный корт с искусственным льдом будет использоваться круглогодично с возможностью посещения и для спортсменов-любителей.

13 сентябрь 13:06 | : Политика

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