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Успехи сыновей и взаимоотношения внутри семьи

Гендерные аспекты взаимопонимания родителей и детей — в статье SuperJob. В опросе приняли участие 1600 родителей разнополых детей из всех округов страны и 1600 россиян 18—25 лет, воспитывавшихся в полных семьях.

2 из 3 родителей, примерно поровну матерей и отцов, уверены, что одинаково хорошо понимают и сыновей, и дочерей. А вот среди молодых мужчин поколения Z только 45% опрошенных считают, что оба родителя понимают их. Среди девушек об одинаковой степени взаимопонимания и с матерью, и с отцом рассказала только каждая третья, чуть чаще девушки говорят о том, что мать понимает их лучше (35%). Каждый четвертый юноша также утверждает, что с матерью им легче быть понятым и услышанным (24%).

Среди юношей и девушек 18—25 лет по 9% тех, кто считает, что их лучше понимает отец. При этом отцы чуть чаще говорят, что им легче установить контакт с дочерями (10%, с сыновьями — 8%).

Отцов, которые признают, что не понимают ни сыновей, ни дочерей, — 3%, матерей — 5%. Среди совершеннолетних сыновей 11% говорят, что их не понимают оба родителя, среди дочерей — 12%.

Интересно, что юноши, которые зарабатывают от 50 тыс. руб. в месяц, говорят о взаимопонимании с родителями чаще, чем, кто зарабатывает меньше. Среди девушек ситуация противоположная: те, кто зарабатывает от 50 тыс. руб., чаще говорят о том, что родители их не понимают.

05 январь 08:22 | : Будни

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