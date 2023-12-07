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Архангельские родители контролируют пребывание детей в интернете

Матери чаще отцов следят за временем, которое проводят в интернете их дети.

Чаще всего время, проводимое детьми в интернете и за компьютерными играми, регулируют родители младших школьников (80%). Среди родителей детей от 11 до 14 лет за активностью подрастающего поколения в сети следят 66% опрошенных. Тайминг в интернете для 15—17-летних сыновей и дочерей устанавливают только 34% родителей.

 Интернет-активность детей матери регулируют чаще отцов. Чем моложе родители, тем они более принципиальны в этом вопросе.

 По сравнению с аналогичным опросом, проведенным в 2021 году, за активностью в сети детей 11—14 лет родители стали следить чаще, а вот в отношении 15—17-летних бдительность снизили.

(фото с https://www.bnkomi.ru/data/news/59808/

04 февраль 12:00 | : Будни

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