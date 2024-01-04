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Пароль от смартфона супруга не является тайной для жителей Поморья

50% мужчин и 43% женщин знают пароли на смартфонах своих любимых. 

52% мужчин и 51% женщин, проживающих на территории Поморья, не делают тайны из своего пароля для смартфона: их вторые половины осведомлены о том, какой ключ следует ввести, чтобы снять блокировку с экрана. 3% мужчин и 2% женщин рассказали о том, что их партнеры узнали пароли сами. 35% мужчин и 39% женщин говорят, что их вторая половина не знает пароля.

 Рассказывая о смартфонах своих вторых половин, 44% мужчин и 42% женщин сообщили, что партнер сам предоставил им пароль. Мужчины значительно чаще узнают пароль без разрешения (6% против 1% среди женщин). Северянки же чаще сообщают, что не знают пароль от смартфона своей половины: 52% против 44% среди мужчин.

(фото с https://strtorg.ru

 

02 июль 08:00 | : Будни

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