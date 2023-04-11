Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пенсионеры архангельского УФСИН осчастливлены жилищными сертификатами

Выдача данных документов осуществляется в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". 

На этот раз региональному УФСИН выделено 19 бланков для обеспечения граждан, подлежащих переселению из посёлков с особыми условиями хозяйственной деятельности на общую сумму свыше 100 миллионов рублей и один - для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Напомним, что жилищные сертификаты получают пенсионеры уголовно-исполнительной системы и граждане, проживающие в отдаленных районах.

 В числе счастливчиков в основном жители населенных пунктов Плесецкого, Коношского и Пинежского районов. Приобретать собственные квартиры обладатели государственной социальной выплаты планируют не только в Архангельской области, но и за ее пределами. Предпочтение будущие новоселы отдают Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу и  Ленинградской области, а также Вологде и Ярославлю.

 

06 июнь 12:38 | : Будни

Главные новости


Песни без слов. Йирума
Погода – холодная, время – горячее. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2023 (70)
Май 2023 (340)
Апрель 2023 (350)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)


Деньги


все материалы
«    Июнь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20