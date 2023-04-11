Пенсионеры архангельского УФСИН осчастливлены жилищными сертификатами

Выдача данных документов осуществляется в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

На этот раз региональному УФСИН выделено 19 бланков для обеспечения граждан, подлежащих переселению из посёлков с особыми условиями хозяйственной деятельности на общую сумму свыше 100 миллионов рублей и один - для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Напомним, что жилищные сертификаты получают пенсионеры уголовно-исполнительной системы и граждане, проживающие в отдаленных районах.

В числе счастливчиков в основном жители населенных пунктов Плесецкого, Коношского и Пинежского районов. Приобретать собственные квартиры обладатели государственной социальной выплаты планируют не только в Архангельской области, но и за ее пределами. Предпочтение будущие новоселы отдают Москве и Подмосковью, Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также Вологде и Ярославлю.