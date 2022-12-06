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Врачи Божьей милостью. Митрополит Корнилий на юбилее СГМУ

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 16 декабря принял участие в торжественном заседании ученого совета Северного государственного медицинского университета, посвященном 90-летию вуза.

Ниже приводим полный текст архипастырского приветствия.

- Уважаемая Любовь Николаевна, дорогие друзья, уважаемые участники торжественного заседания Ученого совета Северного государственного медицинского университета.

Сердечно приветствую всех вас и поздравляю с девяностолетием прекрасного учебного заведения, в стенах которого мы сегодня имеем честь пребывать.

За годы своего существования вуз подготовил десятки тысяч врачей, и каждый из этих специалистов помог тысячам людей, спас множество жизней, и таким образом, послужил Богу, ибо жизнь и здоровье — великие дары Божии, и всякий, кто помогает их сохранять, тем самым исполняет заповедь Христа Спасителя о любви к ближнему. С духовной, евангельской точки зрения, забота о болящем человеке, оказание ему помощи — важнейшие проявления деятельной любви и достойнейшие благородные занятия.

Медицина и христианская Церковь глубоко связаны между собой и могут поддерживать друг друга. По слову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «хорошо там, где есть замечательные врачи, есть необходимые медикаменты и созданы хорошие условия для лечения пациентов. Однако очень важно, чтобы ко всему этому добавилась еще помощь Божия. И если усилия, образование, компетенция, навыки сочетаются с терпением, мужеством, верой и молитвой, то и результаты могут быть замечательные». Церковное учение нисколько не противоречит научной истине: в этом, например, был уверен великий русский хирург Николай Иванович Пирогов. Известный всему миру выдающийся ученый писал: «Веруя, что основной идеал учения Христа останется вечным и вечно будет влиять на души, ищущие мира чрез внутреннюю связь с Божеством, мы ни минуты не можем сомневаться и в том, что этому учению суждено быть неугасаемым маяком на извилистом пути нашего прогресса».

Известный проповедник XX столетия митрополит Антоний Сурожский широко известен как богослов, но он медик по образованию, которое получил в Сорбонне. Владыка Антоний рассказывал: «Когда я впервые оказался в больничной палате, меня потрясло одно: вера пациента в то, что врач к нему отнесется с благоговением и целомудрием. Потому что он верит в добротность врача, человек, который обычно свою плоть закрывает от чужого взора, разрешает врачу видеть свое тело, прикасаться к телу. Этот момент делает возможной встречу на таком уровне, на котором иначе нельзя встретиться». Поэтому, по словам митрополита Антония, «подход врача не может быть просто "научным"; в нем должно быть сострадание, жалость, желание помочь, уважение к человеку, готовность облегчить его страдания и продлить его жизнь».

Для того чтобы соответствовать высоте своего служения, врач должен быть духовно развитой личностью, глубоко интеллигентным и хорошо воспитанным человеком. Конечно, особую роль в подготовке медика играет университет, потому что именно высшее учебное заведение хранит профессиональные традиции, формирует ценностные приоритеты будущих специалистов, обеспечивает связь поколений и живую передачу опыта. Отрадно свидетельствовать, что отмечающий сегодня девяностолетие Северный государственный медицинский университет по-настоящему бережно относится к отечественной научной и духовной традиции, воспитывает не просто специалиста и профессионала, но высокоразвитую личность. Преподаватели вуза сохраняют живую связь с предыдущими славными поколениями ученых и врачей и передают лучший опыт студентам, помогают молодым профессионалам становиться лучше, умнее, добрее и грамотнее. Архангельская епархия всемерно поддерживает медицинский университет и со вниманием относится ко всем инициативам, направленным на развитие доброго сотрудничества в различных сферах.

В сегодняшний праздничный день мы сердечно благодарим Любовь Николаевну и всю профессорско-преподавательскую корпорацию Северного государственного медицинского университета за самоотверженное служение науке и людям, за искреннее следование христианским идеалам, за усердные труды, полагаемые на пользу Отечества и северной земли. Пусть Милосердный Господь благословит всех, кто трудится и получает образование в этом замечательном учебном заведении, и дарует всем здравия и долгих лет жизни.

Сердечно благодарю за внимание и призываю на всех Божие благословение!

***

Отметим, что сегодня в университете десять факультетов, 40 кафедр. Обучаются более 4,5 тысяч студентов из 30 регионов страны, а также 1380 иностранцев из 12 стран. Вуз нацелен на решение приоритетных задач в области подготовки медицинских кадров и проведения научных исследований в интересах Арктического региона России.

(по материалам Архангельской епархии)

17 декабрь 09:08 | : Будни / Верую

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