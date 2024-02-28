Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Каждый четвертый архангелогородец не выдерживает испытательного срока

Каждый четвертый архангелогородец увольняется с новой работы до завершения испытательного срока.

Согласно российскому законодательству, работодатель не имеет права платить сотруднику меньше в период испытательного срока. Однако можно легализовать повышение заработка сотрудникам, прошедшим испытательный срок, оформив дополнительное соглашение к трудовому договору с такими законными основаниями как поручение более сложной работы, получение документов о присвоении разряда или категории, перевод сотрудника на полный рабочий день либо на другую должность. Зарплата сотрудника после прохождения испытательного срока автоматически повышается в компаниях, указавших в локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах, что премии полагаются сотрудникам, отработавшим не менее 3 месяцев. Так или иначе, заработок у прошедших испытательный срок увеличивается в 65% компаний. Средний размер прибавки составляет 19%.

 «Испытательный срок — это не только испытание сотрудника, но и проверка работодателя. И у меня множество работодателей не проходили испытательный срок», — каждый четвертый утверждает, что увольнялся до завершения испытательного срока по своей инициативе, и лишь 7% признались, что их увольняли работодатели.

 Компаний, практикующих увеличение заработка после завершения испытательного срока, стало чуть меньше, чем 1,5 года назад, впрочем, они по-прежнему в большинстве. Возможно, кадровый голод приведет к тому, что еще больше компаний возьмут направление на предельную честность с соискателями, ведь лукавство с зарплатой — нередкая причина того, что новый персонал покидает компанию, не доработав даже до окончания испытательного срока.

13 апрель 07:48 | : Экономика

Главные новости


Сергей Самодов: "Если фильм состоится, его будет снимать другой режиссер"
Фильма не будет. Конфликт искусства и денег в Архангельске

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2024 (162)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)



Деньги


все материалы
«    Апрель 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20