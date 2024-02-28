Каждый четвертый архангелогородец не выдерживает испытательного срока

Каждый четвертый архангелогородец увольняется с новой работы до завершения испытательного срока.

Согласно российскому законодательству, работодатель не имеет права платить сотруднику меньше в период испытательного срока. Однако можно легализовать повышение заработка сотрудникам, прошедшим испытательный срок, оформив дополнительное соглашение к трудовому договору с такими законными основаниями как поручение более сложной работы, получение документов о присвоении разряда или категории, перевод сотрудника на полный рабочий день либо на другую должность. Зарплата сотрудника после прохождения испытательного срока автоматически повышается в компаниях, указавших в локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах, что премии полагаются сотрудникам, отработавшим не менее 3 месяцев. Так или иначе, заработок у прошедших испытательный срок увеличивается в 65% компаний. Средний размер прибавки составляет 19%.



«Испытательный срок — это не только испытание сотрудника, но и проверка работодателя. И у меня множество работодателей не проходили испытательный срок», — каждый четвертый утверждает, что увольнялся до завершения испытательного срока по своей инициативе, и лишь 7% признались, что их увольняли работодатели.



Компаний, практикующих увеличение заработка после завершения испытательного срока, стало чуть меньше, чем 1,5 года назад, впрочем, они по-прежнему в большинстве. Возможно, кадровый голод приведет к тому, что еще больше компаний возьмут направление на предельную честность с соискателями, ведь лукавство с зарплатой — нередкая причина того, что новый персонал покидает компанию, не доработав даже до окончания испытательного срока.