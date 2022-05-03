Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Россияне толерантно относятся к испытательному сроку при приеме на работу

Большинство россиян испытательный срок на новой работе воспринимают спокойно и с пониманием, лишь у каждого десятого этот период вызывает негативные чувства. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob узнал, как россияне относятся к испытательному сроку. В опросе приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

48% россиян воспринимают необходимость пройти испытательный срок при приеме на работу спокойно, 39% относятся к этой ситуации с пониманием. Лишь 10% не нравится проходить испытательный срок при трудоустройстве.

Причем мужчин испытательный срок раздражает чаще, чем женщин (12 и 8% соответственно). А тех, кто не имеет опыта работы на испытательном сроке, — чаще, чем тех, кто такой опыт получил (12 и 9%). Но больше всего противников прохождения испытательного срока — среди россиян с доходом от 80 тыс. руб. (14%).

Несмотря на то, что большинство россиян с пониманием и спокойствием относится к испытательному сроку при приеме на работу, увольняться в этот период приходилось почти каждому третьему, и чаще всего это происходило по воле работника, а не нанимателя: «Испытательный срок дается не только сотруднику, но и работодателю».

30 июль 09:02 | : Экономика

Главные новости


Хроники Плавучего университета. Часть 1
Помочь «Почемучке»! Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июль 2022 (311)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)


Деньги


все материалы
«    Июль 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20