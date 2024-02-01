Ученики воскресной школы из Архангельска совершили паломничество в Куртяево

Воспитанники воскресной школы архангельского храма святителя Тихона совершили паломничество в урочище Куртяево под Северодвинском и посетили рыбную ферму в окрестностях города корабелов — на озере Пикалево. Возглавил путешествие настоятель священник Василий Лапко.

Помогли организовать экскурсию и обед для паломников участники северодвинского молодежного клуба «Возрождение». Экскурсию провел руководитель клуба священник Антоний Власов.

«Архангелогородцы узнали об истории Алексеевской пустыни, чудесном обретении святого образа преподобного Алексия, человека Божия, посетили Алексеевскую церковь и целебные источники. В храме священники Антоний Власов и Василий Лапко совершили молебное пение. Затем путешественников ждал обед с ухой на живописном озере Пикалево», — говорится в группе «Возрождения» в соцсети.

Там же говорится, что радость и добрые впечатления стали прекрасным итогом паломнической поездки: «Выражаем благодарность участникам молодежного клуба, принявшим участие в организации мероприятия».

Напомним, происхождение названий Куртяево, Куртява, Куртяевка достоверно неизвестно. Возможно, они восходят к чудским топонимам. Самое раннее упоминание Куртяева встречается в сотной грамоте Николо-Корельского монастыря 1587—1588 годов, среди владений которого указывается «поженка на Куртяеве Михаиловская Кологривоя…».

Позже земля в Куртяеве стала принадлежать Кирилло-Белозерскому монастырю, однако с какого времени — неизвестно. Всего в посаде Ненокса, через который исторически проходила дорога на Куртяево, находились дворы и усолья пяти крупных северных монастырей: Антониево-Сийского, Соловецкого, Кирилло-Белозерского, Николо-Корельского и Михаило-Архангельского. До постройки часовни и позднее церкви в Куртяеве никаких постоянных строений, кроме сенокосных и промысловых изб, очень характерных для Беломорья, здесь не было. Нет точных данных и о возможном использовании до 1721 года куртяевских источников.

Новый этап истории Куртяева начался со строительства здесь на месте явления иконы Алексия, человека Божия часовни, а впоследствии церкви. В документах начала XIX века упоминается «церковь преподобнаго Алексия, человека Божия, антиминс за подписанием Варнавы архиепископа 1721 года марта 2 дня». В документе 1722 года указывается: «В Ненокоцком же усолье в расстоянии за семь верст по благословению Преосвященного Варнавы, архиепископа Холмогорского и Важского, построена и освящена церковь во имя Алексия, человека Божия. Построена мирским подаянием от христолюбцов. А в тое церкви служба бывает временная на празднество Алексия, человека Божия, в праздничные дни и кто по вере востребует. А службу в тое церкви отправляют они ж, Ненокоцкого усолья, священники. А та церковь построена на монастырской земли Кириллова монастыря, а прихожан определенных нет. Оное место званием Куртяево».

В памятной книге Ненокского прихода за 1822 г. уточняется, что церковь построена из часовни, к которой в 1721 г. пристроили алтарь. Факт перестройки часовни в церковь подтверждается данными архитектурно-археологических обмеров. Стены первичной часовни сохранились на уровне оконных проемов.

В советское время церковь в Куртяево была закрыта, в 1954 году она пришла окончательное запустение. С 1987 года начались работы по возрождению святого урочища. К этому времени сохранились только церковь и полностью прогнившая часовня. В 1960-х часовню перед алтарем использовали как баню геологи. Уже в то время ее считали сторожкой. В 1992 году сохранившаяся часовня была разобрана и перенесена под навес, где находится и сейчас. На историческом месте без единой старой детали выстроена новая часовня, и в ней сделан пол для удобства прихожан.

29 марта 1992 года была освящена новопостроенная надкладезная часовня над источником Талец, а в день памяти Алексия, человека Божия (30 марта), организовано первое паломничество из Северодвинска.

***

Озеро Пикалево расположено в полусотне километров от Северодвинска по дороге на Онегу.

«К удовольствию отдыхающих на берегу озера построены удобные бревенчатые домики. За умеренную плату их могут арендовать желающие совместить отдых на природе и толику привычного комфорта: имеется как традиционная печь, так и газовая плита, места для отдыха, посуда, отдельно оборудована прекрасная баня. В прокате имеются принадлежности для барбекю и шашлыка на природе, — говорится в группе «Отдых на озере Пикалево. Северодвинск. Архангельск» в соцсети.— Любители романтики коротают вечер при свечах, но для желающих имеется и электрический свет от автономного генератора. Свежую, экологически безопасную форель с озера Пикалево можно приобрести в магазинах сети "Рыбная Торговля", отведать во многих кафе и ресторанах. А прямо на озере рыбу достанут из садка по заказу, лично для вас! Впрочем, любители рыбалки могут попытать счастья в самом озере — конечно из садка ловля запрещена, но на Пикалево кроме традиционных окуня, ерша, щуки и плотвы водится и немного "дикой", выпущенной специально для рыбаков красавицы-форели».