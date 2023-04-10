Православные приходы Северодвинска совершили паломничество по Ленобласти

Прихожане северодвинских храмов совершили паломническую поездку к святыням Ленинградской и Новгородской областей. Группу возглавил настоятель Владимирской церкви священник Димитрий Апполинариев.

Путешествие приурочили к пасхальным дням, такие поездки уже стали традицией у приходов.

Группа передвигалась на автобусе, в пути северодвинцы были четыре дня. Паломники посетили Александро-Свирский, Варлаамо-Хутынский и Серафимо-Вырицкий монастыри, побывали в Павловском соборе Гатчины. Гости помолились за богослужениями и поклонились святыням, которые хранятся в этих обителях и храмах.

«Мы благодарим руководителя паломнической службы "Архангел" Ольгу Воронову за грамотную организацию нашей поездки. Это пасхальное путешествие принесло нам огромную радость, приятное духовное общение, чувство единения приходов и благоговения от возможности прикоснуться к стольким святыням», — отметил отец Димитрий Апполинариев.

(по материалам Архангельской епархии)