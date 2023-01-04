Память человека Божия почтили в урочище под Северодвинском

Прихожане Никольского и Владимирского храмов Северодвинска, а также община Сретенской церкви в Заостровье совершили паломничество в урочище Куртяево. В местном храме они почтили память преподобного Алексия, человека Божия.

Молебен преподобному совершил настоятель Заостровского храма священник Димитрий Костюченко.

«В обновленном Алексиевском храме очень отрадно было увидеть отремонтированную крышу и крыльцо. После молебна все отправились к надкладезной часовне, где желающие погрузились в источник», — рассказала прихожанка Никольского храма в Северодвинске Светлана Бызова.

Традиция собираться в Алексеевском храме 30 марта возродилась в 1992 году, с тех пор уже больше 30 лет богомольцы приезжают в этот день в Куртяево, чтобы молитвенно почтить небесного покровителя урочища.

Напомним, происхождение названий Куртяево, Куртява, Куртяевка достоверно неизвестно. Возможно, они восходят к чудским топонимам. Самое раннее упоминание Куртяева встречается в сотной грамоте Николо-Корельского монастыря 1587—1588 годов, среди владений которого указывается «поженка на Куртяеве Михаиловская Кологривоя…».

Позже земля в Куртяеве стала принадлежать Кирилло-Белозерскому монастырю, однако с какого времени — неизвестно. Всего в посаде Ненокса, через который исторически проходила дорога на Куртяево, находились дворы и усолья пяти крупных северных монастырей: Антониево-Сийского, Соловецкого, Кирилло-Белозерского, Николо-Корельского и Михаило-Архангельского. До постройки часовни и позднее церкви в Куртяеве никаких постоянных строений, кроме сенокосных и промысловых изб, очень характерных для Беломорья, здесь не было. Нет точных данных и о возможном использовании до 1721 года куртяевских источников.

Новый этап истории Куртяева начался со строительства здесь на месте явления иконы Алексия, человека Божия часовни, а впоследствии церкви. В документах начала XIX века упоминается «церковь преподобнаго Алексия, человека Божия, антиминс за подписанием Варнавы архиепископа 1721 года марта 2 дня». В документе 1722 года указывается: «В Ненокоцком же усолье в расстоянии за семь верст по благословению Преосвященного Варнавы, архиепископа Холмогорского и Важского, построена и освящена церковь во имя Алексия, человека Божия. Построена мирским подаянием от христолюбцов. А в тое церкви служба бывает временная на празднество Алексия, человека Божия, в праздничные дни и кто по вере востребует. А службу в тое церкви отправляют они ж, Ненокоцкого усолья, священники. А та церковь построена на монастырской земли Кириллова монастыря, а прихожан определенных нет. Оное место званием Куртяево».

В памятной книге Ненокского прихода за 1822 г. уточняется, что церковь построена из часовни, к которой в 1721 г. пристроили алтарь. Факт перестройки часовни в церковь подтверждается данными архитектурно-археологических обмеров. Стены первичной часовни сохранились на уровне оконных проемов.

В советское время церковь в Куртяево была закрыта, в 1954 году она пришла окончательное запустение. С 1987 года начались работы по возрождению святого урочища. К этому времени сохранились только церковь и полностью прогнившая часовня. В 1960-х часовню перед алтарем использовали как баню геологи. Уже в то время ее считали сторожкой. В 1992 году сохранившаяся часовня была разобрана и перенесена под навес, где находится и сейчас. На историческом месте без единой старой детали выстроена новая часовня, и в ней сделан пол для удобства прихожан.

29 марта 1992 года была освящена новопостроенная надкладезная часовня над источником Талец, а в день памяти Алексия, человека Божия (30 марта), организовано первое паломничество из Северодвинска.

(по материалам Архангельской епархии)



