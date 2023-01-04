Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Память человека Божия почтили в урочище под Северодвинском

     Прихожане Никольского и Владимирского храмов Северодвинска, а также община Сретенской церкви в Заостровье совершили паломничество в урочище Куртяево. В местном храме они почтили память преподобного Алексия, человека Божия.

     Молебен преподобному совершил настоятель Заостровского храма священник Димитрий Костюченко.

     «В обновленном Алексиевском храме очень отрадно было увидеть отремонтированную крышу и крыльцо. После молебна все отправились к надкладезной часовне, где желающие погрузились в источник», — рассказала прихожанка Никольского храма в Северодвинске Светлана Бызова.

     Традиция собираться в Алексеевском храме 30 марта возродилась в 1992 году, с тех пор уже больше 30 лет богомольцы приезжают в этот день в Куртяево, чтобы молитвенно почтить небесного покровителя урочища.

     Напомним, происхождение названий Куртяево, Куртява, Куртяевка достоверно неизвестно. Возможно, они восходят к чудским топонимам. Самое раннее упоминание Куртяева встречается в сотной грамоте Николо-Корельского монастыря 1587—1588 годов, среди владений которого указывается «поженка на Куртяеве Михаиловская Кологривоя…».

     Позже земля в Куртяеве стала принадлежать Кирилло-Белозерскому монастырю, однако с какого времени — неизвестно. Всего в посаде Ненокса, через который исторически проходила дорога на Куртяево, находились дворы и усолья пяти крупных северных монастырей: Антониево-Сийского, Соловецкого, Кирилло-Белозерского, Николо-Корельского и Михаило-Архангельского. До постройки часовни и позднее церкви в Куртяеве никаких постоянных строений, кроме сенокосных и промысловых изб, очень характерных для Беломорья, здесь не было. Нет точных данных и о возможном использовании до 1721 года куртяевских источников.

     Новый этап истории Куртяева начался со строительства здесь на месте явления иконы Алексия, человека Божия часовни, а впоследствии церкви. В документах начала XIX века упоминается «церковь преподобнаго Алексия, человека Божия, антиминс за подписанием Варнавы архиепископа 1721 года марта 2 дня». В документе 1722 года указывается: «В Ненокоцком же усолье в расстоянии за семь верст по благословению Преосвященного Варнавы, архиепископа Холмогорского и Важского, построена и освящена церковь во имя Алексия, человека Божия. Построена мирским подаянием от христолюбцов. А в тое церкви служба бывает временная на празднество Алексия, человека Божия, в праздничные дни и кто по вере востребует. А службу в тое церкви отправляют они ж, Ненокоцкого усолья, священники. А та церковь построена на монастырской земли Кириллова монастыря, а прихожан определенных нет. Оное место званием Куртяево».

     В памятной книге Ненокского прихода за 1822 г. уточняется, что церковь построена из часовни, к которой в 1721 г. пристроили алтарь. Факт перестройки часовни в церковь подтверждается данными архитектурно-археологических обмеров. Стены первичной часовни сохранились на уровне оконных проемов.

     В советское время церковь в Куртяево была закрыта, в 1954 году она пришла окончательное запустение. С 1987 года начались работы по возрождению святого урочища. К этому времени сохранились только церковь и полностью прогнившая часовня. В 1960-х часовню перед алтарем использовали как баню геологи. Уже в то время ее считали сторожкой. В 1992 году сохранившаяся часовня была разобрана и перенесена под навес, где находится и сейчас. На историческом месте без единой старой детали выстроена новая часовня, и в ней сделан пол для удобства прихожан.

     29 марта 1992 года была освящена новопостроенная надкладезная часовня над источником Талец, а в день памяти Алексия, человека Божия (30 марта), организовано первое паломничество из Северодвинска. 

(по материалам Архангельской епархии)


01 апрель 09:56 | : Будни / Верую

Главные новости


Пинежская истерия. Продолжение следует
Дмитрий Морев в первом Национальном рейтинге мэров за 2023 год

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2023 (5)
Март 2023 (351)
Февраль 2023 (304)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20