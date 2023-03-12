Сотрудники архангельского УФСИН в третий раз взяли "золото" в "рукопашке"

В минувшие выходные состоялось первенство Архангельской областной организации ОГО ВФСО "Динамо" среди сотрудников органов безопасности и правопорядка по рукопашному бою. Состязание проходило в рамках кубка Архангельской области по данному виду спорта. Команда УФСИН России по Архангельской области в очередной раз стала победителем соревнований.

В мероприятии приняли участие пять команд правоохранительных органов и лучшие спортсмены области в данном виде спорта. В команду региональной уголовно-исполнительной системы вошли семь сотрудников отдела специального назначения "Сивуч" и представитель ИК-16.

Участники были распределены по восьми весовым категориям. В шести из них спортсмены УФСИН заняли призовые места. В весовой категории до 57 килограммов бронзу завоевал Анатолий Сысоев, в весе до 62 килограммов лучшим стал Алексей Щапков, на высшую ступень пьедестала в категории до 67 килограммов поднялся Евгений Беляев, вторым стал Сергей Чурсанов, в весовой категории до 88 килограммов "золото" у Вадима Гламазды, в весовой категории до 97 килограммов равных не было Александру Жигареву, в весовой категории свыше 97 килограммов на второй ступени пьедестала почета оказался Игорь Кадимов.

По итогам соревнований по рукопашному бою команда УФСИН России по Архангельской области стала победителем, опередив сборные региональных УМВД и ГУ МЧС, которые заняли второе и третье места соответственно. Отметим, что "золото" в данных соревнованиях общества "Динамо" офицеры УФСИН удерживают уже третий год подряд.