Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангелогородцы сами стали проситься на удаленку

Экономия затрат компании и гарантии сохранения эффективности труда — работающие аргументы для перехода на удаленку.

Выяснилось: переход на удалённую работу или гибридный график чаще инициируют сами сотрудники (43%), причем активнее проявляют инициативу женщины (47% против 40% среди мужчин).

 Как им удалось добиться перевода на удаленку? Часть ситуаций — явно про авторитет в компании и хорошие отношения с руководством: 22% однажды просто поставили своего начальника перед фактом («Стал работать из дома — и все»). 8% заявили руководителю, что на удаленке им комфортнее.

 В целом же самый часто используемый довод — долгая дорога и цены на проезд (18%). Сотрудники считают его работающим, но, на самом деле, для бизнеса это и не аргумент вовсе: просто начальство идет навстречу хорошо зарекомендовавшим себя.

 12% архангелогородцев говорили об экономии расходов компании (на аренде офисного пространства, покупке ПК и проч.). 8% гарантировали сохранение или даже увеличение эффективности работы. Каждый двадцатый согласился на снижение зарплаты. Еще по 5% просили удаленку как компенсацию ненормированного графика или говорили, что их ежедневное присутствие в офисе не нужно. По 4% ссылались на возраст и/или состояние здоровья, наличие опыта работы на удаленке, 3% — на семейные обстоятельства, свой профессионализм и организованность. В том, что добились перевода на удаленку угрозой увольнения, признались 4% опрошенных.

25 май 08:35 | : Будни

Главные новости


Целомудрие депутата Бурляева
Гудим-Левкович: «На фронте второго дубля не бывает»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2024 (272)
Апрель 2024 (354)
Март 2024 (330)
Февраль 2024 (317)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)



Деньги


все материалы
«    Май 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20