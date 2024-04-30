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Родителям архангельских школьников на выпускной придется раскошелиться

За 5 лет расходы родителей на организацию выпускных выросли в 1,5—2 раза.

Выпускные балы после 11 класса — событие, требующее от родителей еще больших расходов. В Архангельске сумма, которую необходимо собрать, составляет около 17 000 рублей. Для сравнения, в Санкт-Петербурге этот показатель увеличивается до 20 000 рублей, а в Москве — до 21 000 рублей.

 По сравнению с прошлым годом, расходы семей на организацию праздника для девятиклассников увеличились примерно на 1500 рублей, а для одиннадцатиклассников — на 500 рублей. За 5 лет расходы семей, где есть 9-классник, увеличились в 2 раза, родителей 11-классников — в 1,5 раза. Выросли и затраты на выпускные костюмы, платья, обувь.

(фото с https://rivermoscow.ru

23 май 07:38 | : Будни

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