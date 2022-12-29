Как в старом анекдоте. В России китайский язык растет в цене

Анекдот: «У нас оптимисты изучают английский язык, пессимисты зубрят китайский».

Вакансий, где требуется знание китайского языка, за год стало вдвое больше. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил рынок вакансий, требующих высокого уровня владения иностранными языками.



Самые востребованные на рынке труда иностранные языки — английский и китайский. В топ-5 также входят немецкий, французский и испанский.



Владение английским языком на разговорном или свободном уровне увеличивает средний заработок в Москве на 18%. Впрочем, в некоторых профессиях эта разница ощутимо больше. Так, для менеджера по закупкам без знания языка рыночный зарплатный коридор составляет от 70 до 110 тыс. руб., тогда как для снабженца с разговорным или свободным английским — от 90 до 150 тыс. руб. Инженер, не владеющий английским, может претендовать на зарплату от 75 до 110 тыс. руб., знание языка увеличивает его доход до 90—150 тыс. руб. На позициях, не требующих свободного или разговорного английского, доход менеджеров по логистике составляет 70—100 тыс. руб. в месяц, а в компаниях, где это необходимо, — уже 80—120 тыс. руб. Помощник руководителя без навыков английской разговорной речи зарабатывает от 75 до 120 тыс. руб., тогда как те, кто освоил английский в необходимом объеме, — от 90 до 150 тыс. руб.



За последний год число вакансий, требующих владения китайским языком, увеличилось вдвое. Чаще всего это вакансии для учителей, специалистов ВЭД, снабженцев, переводчиков и менеджеров по продажам. Компаний, подбирающих персонал со знанием китайского, больше всего в транспортно-логистической отрасли, а также в сферах ритейла и производства.



В среднем владение китайским языком увеличивает заработок специалиста на 18%. Наиболее заметна разница в доходах менеджеров по закупкам: те из них, кто пока далек от мира иероглифов, зарабатывают от 70 до 110 тыс. руб., тогда как их коллеги, освоившие китайскую грамоту, — от 90 до 150 тыс. руб. Менеджер по логистике, не владеющий китайским, может претендовать на 70—100 тыс. руб. в месяц, если же он говорит и пишет на языке Поднебесной, — уже на 80—130 тыс. руб. Для менеджера ВЭД без знания китайского рыночный зарплатный коридор составляет 80—130 тыс. руб., со знанием китайского — 90—150 тыс. руб.



По данным SuperJob, только 46% россиян, свободно владеющих иностранным языком, считают свой уровень достаточным для работы в зарубежной компании, где этот язык является рабочим. Тестирование языковых навыков при приеме на работу доводилось проходить 45% кандидатов, указавших в резюме свободное владение каким-либо иностранным языком. При этом только каждый пятый опрошенный (21%) постоянно использует свои знания в работе.