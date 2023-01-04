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«Церковь вне политики, но…»

Община храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на Валдушках помогла организовать новогодний праздник для детей, чьи родители принимают участие в специальной военной операции.

«Проводил мероприятие конный клуб под руководством Ирины Савариной, а мы помогли с транспортом, с подарками, — рассказал представитель православных добровольцев Валерий Смирнов. — Стараемся чем можем помочь семьям наших воинов. Община на регулярной основе оказывает необходимую помощь многодетной семье участника СВО».

Валерий Смирнов отметил, что готов оказывать помощь семьям мобилизованных воинов и добровольцев. Обратиться к нему можно по телефону +7 911 551 30 13.

Напомним, что, по словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «Церковь никак не участвует в политике, но принимает близко к сердцу скорбь людей, боль своего народа».

«Особая наша молитва — о мире, о благополучии и спокойствии в земле Русской, о прекращении междоусобной брани, о вразумлении тех наших братьев, которые, движимые темной сторонней силой, работают на разделение единого тела Русской Православной Церкви»,— отметил Предстоятель Русской Церкви после Литургии в Храме Христа Спасителя 20 ноября 2022 года.

(по материалам Архангельской епархии)

05 январь 09:13 | : Будни / Верую

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