«Церковь вне политики, но…»

Община храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» на Валдушках помогла организовать новогодний праздник для детей, чьи родители принимают участие в специальной военной операции.
«Проводил мероприятие конный клуб под руководством Ирины Савариной, а мы помогли с транспортом, с подарками, — рассказал представитель православных добровольцев Валерий Смирнов. — Стараемся чем можем помочь семьям наших воинов. Община на регулярной основе оказывает необходимую помощь многодетной семье участника СВО».
Валерий Смирнов отметил, что готов оказывать помощь семьям мобилизованных воинов и добровольцев. Обратиться к нему можно по телефону +7 911 551 30 13.
Напомним, что, по словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, «Церковь никак не участвует в политике, но принимает близко к сердцу скорбь людей, боль своего народа».
«Особая наша молитва — о мире, о благополучии и спокойствии в земле Русской, о прекращении междоусобной брани, о вразумлении тех наших братьев, которые, движимые темной сторонней силой, работают на разделение единого тела Русской Православной Церкви»,— отметил Предстоятель Русской Церкви после Литургии в Храме Христа Спасителя 20 ноября 2022 года.
(по материалам Архангельской епархии)