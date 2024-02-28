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Жители Северо-Запада России рвутся работать в космической отрасли

В 2023 году в СЗФО компании разместили более 500 вакансий, связанных с космической отраслью, что на 103% больше, чем в 2022 году. Сильнее всего спрос на таких специалистов на Северо-Западе страны заметен у работодателей из Петербурга (+133% новых вакансий), Калининградской области (+110%). 

 В I квартале 2024 года сохраняется динамика роста спроса на специалистов, связанных с космической отраслью: в первые 3 месяца в регионах СЗФО, было открыто более 100 новых вакансий, что на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 Самыми востребованными специалистами в космической отрасли в регионов СЗФО в 2023 году были инженеры-проектировщики и программисты, реже встречались вакансии картографов, инженеров по защите информации, токарей, шлифовщиков и монтажников. 

 «Высшее образование остаётся одним из приоритетных требований у компаний к специалистам и встречается в 67% вакансий для них. При чем год к году доля вакансий с обязательным высшим образование увеличилась на 10%. Помимо этого, от специалистов из космической отрасли ждут общих навыков, такиех как: владение компьютером, в том числе прикладными программами (AutoCAD, SolidWorks, Компас-3D), чтение технической документации и чертежей, деловая переписка, знание определенных языков программирования. При этом работодатели хотели бы видеть у себя сотрудников, умеющих работы в команде, ответственных, стрессоустойчивых, самостоятельных и коммуникабельных», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО. 

 Зарплаты специалистов, занятых в космической сфере, в регионах СЗФО за год выросли на 5 000 до 100 000 рублей. В России рыночный диапазон зарплат составляет 74 713 руб. - 99 000 руб, что на 4 000 – 9 000 рублей больше, чем в 2022 году.  

 Как правило, компании ищут специалистов, связанных с освоением или изучением космоса, компании из отраслей «Информационные технологии, системная интеграция, интернет» и «Электроника, приборостроение, бытовая техника, компьютеры и оргтехника», а также в образовательные учреждения. 

12 апрель 07:56 | : Будни

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