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Жители Поморья стали чаще одобрять семейную политику в России

1 из 6 архангелогородцев уверен, что проблемам семьи в России уделяется достаточно внимания.

Оценки эффективности семейной политики государства выросли: если в 2008 году только 2% называли меры поддержки достаточными, то сейчас — 17%. Еще 32% жителей Поморья отмечают, что сегодняшняя семейная политика страны эффективнее, чем та, что действовала несколько лет назад. Число тех, кто считает, что государство уделяет мало внимания проблемам семьи, за 16 лет снизилось с 55 до 31%.

 Женщины чаще мужчин называли семейную политику страны достаточной и более эффективной, чем та, что была ранее. Количество одобрительных отзывов растет с увеличением возраста опрошенных. Северяне с детьми называли политику более эффективной значительно чаще бездетных.

09 апрель 07:46 | : Будни

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