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Каргопольский центр соцобслуживания получил помощь в 1.2 млн рублей

21 марта благотворительный фонд «Память поколений» совместно с компанией-партнером Фонбет» передал Каргопольскому комплексному центру социального обслуживания реабилитационное оборудование на общую сумму более 1,2 миллионов рублей.

Передача оборудования стала возможной благодаря «Фонбет» – компания профинансировала закупку, а фонд, в свою очередь, закупил и организовал доставку оборудования в учреждение. Новое оборудование позволит центру социального обслуживания улучшить условия лечения и проживания своих подопечных. 

Торжественная церемония вручения прошла в стационарном отделении ГБУ СОН АО «Каргопольский КЦСО», в ней приняли участие Ольга Баранова, начальник отдела организации социального обслуживания Министерства труда, занятости и социального развития Архангельской области, Любовь Третьякова, директор Каргопольского комплексного центра социального обслуживания, Эльнора Лысова, руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений», а также представители администрации Каргопольского муниципального округа. 

Любовь Третьякова, директор Каргопольского комплексного центра социального обслуживания: «Новое оборудование поспособствует более комфортному проживанию и повышению уровня медицинского обслуживания в стационарном отделении.  Одна из наиболее сложных бытовых задач для престарелых граждан и инвалидов-колясочников – это ежедневное купание, которое тяжело даётся как самим проживающим, так и сотрудникам стационарного отделения. Благодаря оказанной помощи у нас теперь есть новая удобная ванная, электрический подъемник, многофункциональные кровати в жилых комнатах, а также другое не менее важное оборудование, средства ухода и расходные материалы».   

Благотворительный фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За это время более 18 тысяч ветеранов по всей стране получили необходимую поддержку: современные протезы, слуховые аппараты, высокотехнологичные коляски, комплекты медикаментов, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях. Фонд также работает над улучшением системы оказания медицинских услуг ветеранам в целом, оказывая благотворительную помощь госпиталям ветеранов войн и профильным социальным учреждениям.

Эльнора Лысова, руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений»: «Мы давно сотрудничаем с Архангельской областью – с 2016 года мы помогли адресно 36 ветеранам на сумму более 5,2 млн рублей. Но мы пока еще ни разу не помогали профильным учреждениям Архангельской области, и Каргопольский комплексный центр социального обслуживания – первое учреждение в регионе, в которое мы пришли с благотворительной помощью. И это было бы невозможно без наших партнеров!».

         Помощь Каргопольскому КЦСО была оказана в рамках благотворительной программы «ДоброFON» компании «Фонбет». Компания системно поддерживает семьи с детьми с особенностями здоровья, многодетные семьи, детские дома и интернаты, оказывает помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труда, ветеранам-спортсменам. В рамках совместной работы с благотворительным фондом «Память поколений» поддержку уже получили социальные учреждения для ветеранов на Камчатке, в Барнауле, Тамбове, Петрозаводске, Пушкиногорске, Крыму, Иваново и Воронеже. 


22 март 13:58 | : Будни

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