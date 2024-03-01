Архангельские священники наставляют родителей школьников на путь истинный

Родительские собрания по выбору одного из модулей предмета «Основы религиозных культур и светской этики» проходят в школах Архангельской области. Участие во встречах с родителями принимают клирики митрополии.

Одна из встреч состоялась в школе поселка Савинского в Плесецком округе. Там собрание посетил благочинный округа иеромонах Антоний (Ласточкин). Он побеседовал с родителями о модуле православной культуры.

На странице школы в соцсети сообщается: «В ходе собрания родителям были даны советы:

— настройтесь на воспитание; отнеситесь к новому школьному курсу как к дополнительному средству нравственного развития вашего ребёнка; вы и есть главный для ребенка воспитатель;

— разговаривайте с детьми о том, что они изучали на уроках;

— хорошее средство воспитания ребенка — диалог между родителями и детьми о духовности и нравственности».

По окончании собрания родители выбрали для своих детей один из шести модулей ОРКСЭ. Напомним, что предлагается изучение православной, исламской, буддийской, либо иудейской культур. Кроме того, предусмотрена возможность выбора модулей «Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской этики».

Цель ОПК — познакомить школьников с историей, культурой, нравственными идеалами и ценностями православного христианства.

Отметим, что вопросы доступности изучения основ православной культуры находятся в фокусе внимания церковной и светской власти на федеральном и региональном уровнях. Участие представителей духовенства в родительских собраниях призвано дать возможность родителям получить ответы на их вопросы и урегулировать возможные недоумения.

Педагоги нередко обращаются к Церкви с просьбами о прояснении различных моментов, связанных с организацией преподавания ОПК. Так, в феврале текущего года по инициативе педагогического сообщества состоялась встреча митрополита Архангельского и Холмогорского Корнилия с директорами школ Северодвинска. Участие в событии приняли заместитель главы администрации города по социальным вопросам Ирина Сахарова и начальник городского управления образования Елена Комарова.

Во время встречи обсуждались вопросы взаимодействия епархии и педагогического сообщества в сфере деятельности, направленной на культурное воспитание школьников. Обращаясь к собеседникам, глава митрополии отметил, что необходимо делать всё возможное для того, чтобы работа по обеспечению доступности модуля ОПК совершалась с глубоким пониманием смысла этой деятельности. «Сегодня российское общество претерпевает существенные изменения, наша страна, можно сказать, заново обретает духовную идентичность, пересматривая многие поспешно заимствованные культурные новшества, которые в последние тридцать лет мы, порой бездумно, перенимали у тех стран, которые сейчас недобрым взглядом смотрят на нас и желают нам всяческих неудач, — сказал архипастырь. — Пришло время трезво оценить плоды заимствований и с любовью посмотреть на собственную историю, на родную культуру, которая неразрывно связана с Православием, с верой во Христа Спасителя, с христианскими добродетелями, лежащими в основе нашей литературы, музыки и изобразительного искусства. Всё перечисленное — это подлинное достояние, настоящее богатство, доставшееся нам по наследству, и всё это мы обязаны сохранить и передать тем, кто сейчас учится в школе и скоро выйдет нам на смену».