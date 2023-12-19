Архангельских педагогов ознакомили с основами христианского миропонимания

Сотрудники отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии стали преподавателями на курсах повышения квалификации педагогов предметной области ОРКСЭ. Занятия прошли в Архангельском областном институте открытого образования.

На курсах обучались 23 педагога из школ региона. Лекции для них провели священники Кирилл Кочнев, Михаил Юров и Димитрий Костюченко.

«На занятиях затрагиваются как общие методические рекомендации в преподавании предметной области, так и частные вопросы понимания и раскрытия отдельных тем основ православной культуры. Слушатели курсов в процессе обучения знакомятся с основами христианского миропонимания, антропологии, богослужением, иконописью и ролью Православия в истории нашего Отечества», - отметил руководитель образовательного отдела епархии священник Кирилл Кочнев.

Напомним, основы православной культуры (ОПК) — учебный модуль по выбору, преподается как часть предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). Цель ОПК — познакомить школьников с историей, культурой, нравственными идеалами и ценностями православного христианства