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Архангельские священники поделились опытом работы в школах

     Результаты участия священников в школьных родительских собраниях обсудили на совещании духовенства в Успенском храме областной столицы. На встрече присутствовали благочинные округов Архангельска и настоятели городских храмов.

     Клирики регулярно принимают участие в собраниях, на которых родители учеников делают выбор в пользу изучения одного из модулей основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ).

     На совещании руководитель епархиального образовательного отдела священник Кирилл Кочнев рассказал о собственном опыте посещения архангельских школ в этом году, а также о результатах взаимодействия с региональным министерством образования и профильным департаментом администрации Архангельска.

     Другие священники на встрече также поделились опытом участия в собраниях.

     «Для некоторых клириков это был первый опыт общения с родителями на тему ОРКСЭ, — прокомментировал прошедшее совещание отец Кирилл. — Как отметили отцы, в целом собрания прошли в доброй спокойной атмосфере. Удалось выстроить взаимоотношения с администрациями школ, а также в рамках общения снять ряд типичных стереотипных тем, связанных с преподаванием в школе традиционных религиозных культур».

     Как отметил руководитель отдела, не везде взаимодействие со школами прошло без трудностей: «Где-то были попытки склонять родителей к выбору конкретного модуля, где-то не в полной мере был соблюден регламент проведения родительского собрания. Но это всё рабочие моменты и первый активный опыт взаимодействия; все недоразумения посредством проведения работы над ошибками и более широкого информирования школ и родителей о преподавании предметной области в дальнейшем будут устранены». 

(по материлам Архангельской епархии)

24 март 09:20 | : Будни / Верую

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