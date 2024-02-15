Архангельск повесил коньки до следующей зимы

О закрытии катка в Петровском парке областной столицы сообщает издание «Регион 29» с ссылкой на дирекцию театра:

- Каток «Петровский» закрыт. Будем ждать вас в следующем ледовом сезоне. Спасибо, что были с нами.

Издание напоминает, что в этом году каток стал ярче, качество льда — в разы лучше, а для детей и взрослых появились новые активности. Впервые каток в парке возле Архангельского драматического театра появился в 2022 году. Тогда зимняя забава пришлась по душе горожанам и гостям столицы Поморья. Так случилось и в этом году.

— Прекрасный лёд был! И музыка! И светомузыка! И персонал чудесный, даже руку подавали в нужный момент! До встречи в новом сезоне, — написала в социальных сетях Анна Милосердова.

(фото с https://smartik.ru/tolyatti/post/154508017)