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Архангельск повесил коньки до следующей зимы

О закрытии катка в Петровском парке областной столицы сообщает издание «Регион 29» с ссылкой на дирекцию театра:

- Каток «Петровский» закрыт. Будем ждать вас в следующем ледовом сезоне. Спасибо, что были с нами.

Издание напоминает, что в этом году каток стал ярче, качество льда — в разы лучше, а для детей и взрослых появились новые активности. Впервые каток в парке возле Архангельского драматического театра появился в 2022 году. Тогда зимняя забава пришлась по душе горожанам и гостям столицы Поморья. Так случилось и в этом году.

—  Прекрасный лёд был! И музыка! И светомузыка! И персонал чудесный, даже руку подавали в нужный момент! До встречи в новом сезоне, — написала в социальных сетях Анна Милосердова. 

(фото с https://smartik.ru/tolyatti/post/154508017

 

19 март 12:11 | : Будни

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