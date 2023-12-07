6 марта жителей Поморья просят не пугаться сигналов системы оповещения

Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» будет подаваться в среду с 10:43 до 10:44 с помощью электросирен, громкоговорителей, а также по теле- и радиоканалам.

Региональная диспетчерская служба проведёт комплексную проверку региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения, чтобы удостовериться в работоспособности оповещателей, отработать механизм своевременного доведения до жителей региона информации о возможных опасностях при чрезвычайной ситуации.

Проверка является плановой. Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты просит граждан сохранять спокойствие.