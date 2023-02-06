Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Не бойтесь рёва! В Поморье пройдет проверка систем оповещения

1 марта в Архангельской области, как и в других субъектах Российской Федерации, будет проведена комплексные проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

 С 10.40 до 10:43 запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещение эфира теле- и радиоканалов (до 1 мин).

 Проверка проводится, чтобы удостовериться в работоспособности оповещателей, отработать механизм своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при ЧС природного и техногенного характера.

 Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты просит граждан сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.

24 февраль 10:11 | : Происшествия

Главные новости


Зимняя "засуха" в Каргополе. Кто виноват?
Жизнь терпилы в фильме «По-мужски»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2023 (264)
Январь 2023 (331)
Декабрь 2022 (397)
Ноябрь 2022 (358)
Октябрь 2022 (356)
Сентябрь 2022 (303)


Деньги


все материалы
«    Февраль 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20