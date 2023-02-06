Не бойтесь рёва! В Поморье пройдет проверка систем оповещения

1 марта в Архангельской области, как и в других субъектах Российской Федерации, будет проведена комплексные проверки готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

С 10.40 до 10:43 запланирована подача сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с запуском электросирен и громкоговорителей, а также замещение эфира теле- и радиоканалов (до 1 мин).

Проверка проводится, чтобы удостовериться в работоспособности оповещателей, отработать механизм своевременного доведения до населения сигналов и информации о возможных опасностях при ЧС природного и техногенного характера.

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты просит граждан сохранять спокойствие. Подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми.