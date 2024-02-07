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Архангельск поразил Россию своими снеговиками

В Архангельске появилось целое поле снеговиков. Зачем это было сделано, рассказывает градоначальник Дмитрий Морев:

- Вчера Архангельск вошел в Книгу рекордов России! Спасибо всем участникам большой акции «Нашествие снеговиков»: благодаря вам о нашем городе как интересной туристической точке узнают тысячи жителей других регионов.

 На набережной команды студенческих отрядов из Поморья и разных уголков России, а также команды школ, садиков и семей города создали 84 снеговика. Из них сложилось число «440» - именно столько лет исполняется Архангельску.

 Рекорд по созданию самого большого количества снеговиков на одной площадке зафиксировал основатель и главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

 Сюжеты об Архангельске покажут на центральных телеканалах, а фото разлетятся по соцсетям – в акции участвовали студотрядовцы из половины регионов страны. Это еще одна возможность показать туристическую привлекательность столицы Поморья и объединить молодежь.

 Флешмоб прошел в энергичном темпе: спасибо организаторам за грамотный подход. Идея продвижения бренда «Архангельский снеговик» была предложена коллективом культурного центра «Соломбала-Арт», поддержана студотрядами Архангельской области. Организацию обеспечили администрация города и компания «Вери гуд групп», а финансовую поддержку оказала наша местная торговая сеть «Петровский».

 И сейчас у всех есть возможность вместе с детьми посмотреть, какие снеговики получились у разных команд!  


26 февраль 08:26 | : Будни

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