Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Открыт прием заявок на грантовый конкурс "Православная инициатива-2024"

    Заявки на участие в грантовом конкурсе «Православная инициатива — 2024» принимаются с 15 февраля по 10 марта 2024 года. К участию приглашаются как светские, так и церковные организации.

    Рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:

    — образование и воспитание;

    — социальное служение;

    — культура;

    — информационная деятельность.

    Приоритетными темами конкурса в 2024 году станут:

    — традиционные семейные ценности как основа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания;

    — духовная и наставническая помощь семьям участников СВО;

    — экологическое просвещение и воспитание.

    Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку сайте https://pravkonkurs.ru.

    Победители конкурса будут объявлены не позднее 20 апреля 2024 года. Реализация проектов-победителей с 1 мая 2024 по 31 января 2025 года.

    Подробная информация об условиях проведения конкурса и конкурсная документация размещены на сайте конкурса https://pravkonkurs.ru.

    Также получить полную информацию о конкурсе, консультации по написанию проекта и оформлению заявки можно через раздел «Обратная связь» на сайте https://pravkonkurs.ru и в исполнительной дирекции координационного комитета по телефону: +7(495)640-77-93 или по e-mail: expert@pravkonkurs.ru

20 февраль 09:08 | : Будни / Верую

Главные новости


Их и кошки любят. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ленин АКТУАЛЬНЫЙ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (216)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20