Открыт прием заявок на грантовый конкурс "Православная инициатива-2024"

Заявки на участие в грантовом конкурсе «Православная инициатива — 2024» принимаются с 15 февраля по 10 марта 2024 года. К участию приглашаются как светские, так и церковные организации.

Рассматриваются заявки по следующим проектным направлениям:

— образование и воспитание;

— социальное служение;

— культура;

— информационная деятельность.

Приоритетными темами конкурса в 2024 году станут:

— традиционные семейные ценности как основа духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания;

— духовная и наставническая помощь семьям участников СВО;

— экологическое просвещение и воспитание.

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку сайте https://pravkonkurs.ru.

Победители конкурса будут объявлены не позднее 20 апреля 2024 года. Реализация проектов-победителей с 1 мая 2024 по 31 января 2025 года.

Подробная информация об условиях проведения конкурса и конкурсная документация размещены на сайте конкурса https://pravkonkurs.ru.

Также получить полную информацию о конкурсе, консультации по написанию проекта и оформлению заявки можно через раздел «Обратная связь» на сайте https://pravkonkurs.ru и в исполнительной дирекции координационного комитета по телефону: +7(495)640-77-93 или по e-mail: expert@pravkonkurs.ru.