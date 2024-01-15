Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Половина архангелогородцев испытала на себе синдром понедельника

47% архангелогородцев признались, что чувствуют беспокойство или апатию перед началом рабочей недели.

21% северян страдает от синдрома понедельника еженедельно. Несколько раз в месяц ощущение беспокойства или апатии в преддверии рабочей недели накрывает 13% опрошенных. Еще 13% переживают такие эмоции несколько раз в год. Таким образом, синдром понедельника хотя бы раз приходилось испытывать 47%. Не отмечают у себя переживаний подобного рода 39%.

 С синдромом понедельника знакомы 52% женщин и 43% мужчин. Чем старше респонденты, тем реже они жалуются на апатию или нервозность в начале рабочей недели.

(фото с https://ulovist.ru/devushka-ponedelnika

20 февраль 07:30 | : Будни

Главные новости


Их и кошки любят. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Ленин АКТУАЛЬНЫЙ

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2024 (216)
Январь 2024 (319)
Декабрь 2023 (318)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20