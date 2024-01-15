Половина архангелогородцев испытала на себе синдром понедельника

47% архангелогородцев признались, что чувствуют беспокойство или апатию перед началом рабочей недели.

21% северян страдает от синдрома понедельника еженедельно. Несколько раз в месяц ощущение беспокойства или апатии в преддверии рабочей недели накрывает 13% опрошенных. Еще 13% переживают такие эмоции несколько раз в год. Таким образом, синдром понедельника хотя бы раз приходилось испытывать 47%. Не отмечают у себя переживаний подобного рода 39%.



С синдромом понедельника знакомы 52% женщин и 43% мужчин. Чем старше респонденты, тем реже они жалуются на апатию или нервозность в начале рабочей недели.

(фото с https://ulovist.ru/devushka-ponedelnika)