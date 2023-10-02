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Архангелогородцы поддерживают идею сокращения рабочей недели

В Госдуму внесен законопроект о сокращении рабочей недели на 1 час, с 40 до 39 часов. Большинство северян поддерживает инициативу.

Сейчас 7 из 10 архангелогородцев, работающих на полную занятность по графику 40-часовой рабочей недели, в пятницу отрабатывают полный день. У 28% работодатели уменьшили время работы в пятницу на 1 час.

 Законопроект о сокращении рабочего времени на один час в неделю поддержал 61% россиян: «Очень даже хорошо! Люди будут многое успевать: ездить на дачу, больше времени проводить с семьей!» Причем женщины одобряют инициативу активнее мужчин (67% против 56% соответственно). Против законопроекта 16%, их основные опасения касаются размера заработка: «Зарплата сократится, а переработки останутся». 23% затруднились оценить инициативу депутатов: «Во многих организациях обеденный перерыв составляет 48 минут вместо часа. В итоге в пятницу и есть сокращённый рабочий день».

(фото с https://bipbap.ru

15 ноябрь 07:45 | : Будни

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