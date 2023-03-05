Архангелогородцы хотят работать поменьше

Только 16% жителей Поморья против введения 36-часовой рабочей недели. Что совпадает с результатами опроса общественного мнения в целом по России.

В Комитете Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложили сократить рабочую неделю до 36 часов: график с понедельника по четверг останется прежним, пятница — сокращенный день с работой до обеда.

77% опрошенных поддерживают идею сокращения рабочей недели до 36 часов, 16% — против.



Для 75% россиян возможное сокращение рабочей недели не скажется на объеме выполненной работы: респонденты уверяют, что, работая 36 часов в неделю, будут успевать сделать столько же, сколько и за стандартную 40-часовую неделю. 13% считают, что не успеют уложить стандартный объем работы в 36 часов.



Женщины чаще мужчин поддерживают инициативу сокращения рабочей недели: 80 и 75% соответственно. В том, что будут успевать выполнить свои обязанности, работая меньше на 4 часа в неделю, так же чаще убеждены женщины: 77% против 73% среди мужчин.