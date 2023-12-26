Что Архангельск ест в рабочее время

Сервис «Пакет» от X5 совместно с крупнейшей российской платформой онлайн-рекрутинга hh.ru провели масштабное исследование гастрономических предпочтений работающих жителей Архангельской области — что они заказывают на обед и сколько на это тратят.

Что едят специалисты разных сфер

Большинство респондентов (73%) из Архангельской области назвали любимым блюдом овощи и фрукты. Причем это самый высокий показатель по стране, здесь местные жители обогнали даже петербуржцев. Меньше всего фрукты и овощи любят работники Урала (порядка 50% опрошенных). На втором месте у местных работников по популярности на рабочий обед - мясо/ птица с гарниром (66%), 41% выбирают рыбу, а 36% любят сладкое, еще треть едят на работе только мучное (34%), а 12% разные снеки (чипсы, сухарики, батончики).

Интересно, что в зависимости от профессии менялись и любимые блюда участников опроса. Например, категорию «мясо/рыба/птица с гарниром» больше всего любят специалисты высшего и среднего менеджмента, IT и административный персонал — 81%, 79% и 78% респондентов этих профессий назвали эту категорию блюд самой любимой соответственно.

А вот салаты больше всего любят работники науки и образования (77%), индустрии искусства, развлечений, массмедиа (76%), а также финансисты и бухгалтеры.

Супы в целом любят меньше, чем мясо/рыбу/птицу или салаты. Наибольшей популярностью они пользуются у айтишников (63%) и специалистов производства и сервисного обслуживания (63%).

Следующими по популярности оказались сырники/блины — люди любят знакомые с детства блюда. Интересно, что больше всего (44%) сырники и блины любят специалисты сферы транспорт/логистика/перевозки. Также они оказались любимыми у бухгалтеров и ИТ-специалистов — 39% и 37% соответственно респондентов в этих категориях называли любимым блюдом сырники и блины.

Блюда из яиц особенно популярны у тех, кто работает в науке/образовании (44%), в транспорте/логистике/перевозках (40%), информационных технологиях (38 %).

Итальянскую кухню, а именно пасту/ризотто значительно больше, чем среди других специалистов любят в сфере маркетинга, рекламы и PR (52%). Также они популярны у специалистов медицины/фармацевтики (38%) и у айтишников (37%).

«Cладенькое» больше всего любят специалисты категории продажи/обслуживание клиентов и искусство/развлечения/массмедиа — по 39% респондентов выбрали категорию «Десерты».

Сколько стоит?

Исследование показало, что чаще всего специалисты почти всех категорий тратят на недельное питание сумму от 1001-3000 рублей.