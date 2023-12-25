Добрые няни остаются с больными детьми в АОДКБ

Конфликт между Благотворительным фондом «Добрые сердца» и руководством Архангельской областной детской клинической больницы, о котором мы сообщали ранее, благополучно разрешился.

Об этом пишет издание «Регион 29»:

- 12 февраля министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский заявил в своих социальных сетях, что ситуация по взаимодействию детской областной больницы с фондом «Добрые сердца» подошла к благополучной развязке.

— Думаю, многие были обеспокоены ситуацией по взаимодействию детской областной больницы с фондом «Добрые сердца». Накануне представители фонда и главный врач учреждения Ольга Тюрикова встретились, чтобы разрешить спорные моменты. Итогом встречи стало подписание дополнительного соглашения, в котором уточнили вопросы взаимодействия между сотрудниками больницы и фонда, съемок детей и проноса питания. Это значит, что работа нянь в больнице прекращена не будет. Мы все заинтересованы в том, чтобы наши маленькие пациенты были здоровы и окружены заботой. Благодаря совместным усилиям мы способны дать детям необходимое тепло и поддержку. Участники проекта часто говорят фразу, которая, как мне кажется, откликается каждому: «такие маленькие и беззащитные, они не должны оставаться одни», — заявил министр здравоохранения Архангельской области.

Напомним, непонимание руководства лечебным учреждением и волонтеров возникло из-за того, что последние делали фотографии больных малышей, брошенных своими родителями, и выкладывали их в соцсети. Деятельность НКО осуществляется за счет добровольных донатов и энтузиазма участников волонтерского движения.

(фото с https://www.culture.ru)