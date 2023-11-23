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Архангельская ОДКБ: волонтеры «Добрых сердец» не соблюдали правила

Вчера общественность Архангельска была шокирована новостью – Архангельская областная детская клиническая больница в одностороннем порядке разорвала договор с Благотворительным фондом «Добрые сердца», опекавшим детей-сирот.

Сегодня руководство упомянутой больницы выдвинуло свою версию разногласий с  фондом (опубликовано на канале «Правда Поморья Z»):

- В соцсетях фондом "Добрые сердца" представлена информация в искаженном виде.

Да, договор был расторгнут по следующим причинам:

- волонтеры приносили детям питание, не соответствующее возрасту и состоянию здоровья и биологические добавки, вели видеосъемку.

Ранее была проведена личная встреча главного врача с руководителем фонда по поводу организации работы волонтеров.

Однако волонтеры не учитывали в своей работе требования к охранительному режиму в детской больнице.

 С учетом сложившихся обстоятельств было принято решение о расторжении договора.

Для больницы основная задача сохранение жизни и здоровья детей. Со стороны волонтеров эти условия не выполнялись.

Больница оставляет за собой право защищать честь и достоинство всеми законными способами!

За кем останется последнее слово… пока не понятно.

(фото с https://zagony.ru

03 февраль 14:57 | : Скандалы

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