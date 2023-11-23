Добрые сердца и ласковые руки оказались не нужны Архангельской ОДКБ

Сегодня Архангельская Областная Детская Клиническая больница без объяснения причин расторгла договор с Благотворительным фондом «Добрые сердца», заботящимся о детях-сиротах, находящихся на стационарном лечение.

Заявление «Добрых сердец»;

- Уже с 5 февраля дети, которые радостно встречали наших нянь каждое утро, их не увидят. Нам больно от этой мысли до слез. Ведь мы ни дня не оставляли наших подопечных - ни 31 декабря, ни 1 января, никогда. С утра и до позднего вечера дети были в любви, заботе и внимании наших нянь.



Мы благодарны и с теплом вспоминаем наше взаимодействие со всеми врачами, медсестрами и санитарками детской больницы. Это был прекрасный опыт.



Мы не бросим нашу работу по заботе о брошенных детях, а будем искать сферу, где разделяют наши ценности и приоритеты, и где мы сможем принести пользу.



Спасибо, вам наши замечательные подписчики, что вы были с нами все это время, мы всегда чувствовали вашу поддержку, и она помогала нам идти дальше, несмотря на все сложности и препятствия. Мы не прощаемся!



Все подписки на регулярные пожертвования мы отменили.

От редакции: хотелось бы все-таки узнать причину расторжения. Наши наблюдатели сомневаются, что в штате вышеуказанной больницы хватает ласковых рук на всех обездоленных жизнью малышей.