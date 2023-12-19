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Семейственность на работе теряет популярность в Поморье

Перспективу работать в одной компании с другом или подругой назвали привлекательной 7 из 10 активных жителей Поморья. Работать на одной территории со второй половиной хотел бы лишь 1 из 3. С отцом — также 33% опрошенных. Меньше всего россиянам нравится идея работать в одной компании с матерью: о таком мечтает лишь 1 из 5.

 Готовы работать в подчинении у друга 48%, у отца — 32%, у матери — 23%. Меньше всего хотят подчиняться вторым половинам: на такое согласились бы лишь 14%.

 Руководить родными и приятелями в рамках трудовых отношений, по мнению северян, тоже так себе идея. Друга в подчиненные взяли бы 48% респондентов, мать — 30%, отца — 29%, вторую половину — 28%.

 Мужчины относятся к совместной работе с друзьями, отцом и вторыми половинами лояльнее женщин, причем подобное отношение распространяется как на работу вместе на одной ступени служебной иерархии, так и на разных. Женщины же чаще готовы работать со своими материями, руководить ими или подчиняться им.

07 февраль 12:06 | : Будни

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