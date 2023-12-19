Архангельский онкодиспансер оснащен аппаратом «искусственная почка»

Учреждение закупило аппарат, позволяющий проводить гемодиализ для пациентов с тяжелым поражением почек. Подробности от издания «Регион 29»:

- Кроме того, диспансер за собственные средства приобрел два гамма-детектора общей стоимостью более трёх миллионов рублей. Аппараты ищут в организме патологические очаги, проводят их анализ, а также способны выполнить биопсию лимфоузлов. Помимо этого они оказывают хирургическую помощь при новообразованиях и осваивают новые виды операций.

Одним из основных направлений президентского нацпроекта «Здравоохранение» является борьба с онкологией. В 2023 году для нужд медучреждений были закуплены три роботизированные системы гистологической и иммуногистохимической диагностики.

Министр здравоохранения Поморья Александр Герштанский заявил, что в борьбе с онкозаболеваниями важно оснащать и первичное звено — именно в поликлиниках и амбулаториях можно выявить риски развития недуга и заподозрить новообразование.

— За последние несколько лет больницы и поликлиники Поморья полностью перешли на современное цифровое оборудование, — сказал министр. — Например, в рамках программы модернизации первичного звена во второй северодвинской горбольнице и Вельской ЦРБ удалось установить магнитно-резонансный томограф со сверхпроводящим магнитом. Подобного оборудования в этих учреждениях раньше не было. Цифровые маммографы впервые появились в больницах Устьян, Мезени, Шенкурска, Холмогор. Также для нужд районных больниц региона были приобретены флюорографы и рентген-аппараты.

В регионе стараются всесторонне развивать навыки медиков. В прошлом году специалисты получили возможность последовательной стажировки на местах и обмена опытом на базе Национального медицинского исследовательского центра имени Н. Н. Блохина и Ярославского государственного медицинского университета.