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Зеленый дракоша залетел в исправительную колонию под Архангельском

В исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, г. Архангельск) в преддверии Нового года появился снежный дракон.

В ходе подготовки к самому яркому зимнему празднику в учреждении объявлен конкурс "Снежные фантазии". Осужденные активно включились в участие в нём и уже создали несколько фигур из снега. В умении превращать этот холодный материал в произведения искусства состязаются все желающие. Традиционно тематикой фигур является символ наступающего года.

Одним из первых на территории ИК-1 появился огромный зеленый дракон – его высота около двух метров, а длина свыше шести. Над его созданием трудились трое отбывающих наказание. С помощью воды и колера им удалось создать впечатляющую фигуру. Радует сотрудников и осуждённых и веселый мультяшный дракончик, поселившийся у одного из отрядов. Итоги конкурса будут подведены в период праздничных дней. Далее лучшие снежные фигуры в исправительных учреждениях области определят по их фото на региональном уровне.

28 декабрь 10:27 | : Будни

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