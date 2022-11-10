В исправительных колониях Поморья плодятся белые кролики

В подразделениях УФСИН России по Архангельской области проходит конкурс снежных фигур. В этом году абсолютным лидером в зимнем творчестве отбывающих наказание стал символ года – кролик.
Традиционно осужденные региона делали из снега различных сказочных героев, мультипликационных персонажей, строили снежные замки. Но фигуры животных, которые по восточному календарю являются символами года, всегда занимают особое место в этом состязании. Символом наступившего 2023 года является кролик – дружелюбный ласковый зверек, приносящий спокойствие и стабильность. Ему осужденные архангельских колоний и уделили особое внимание.
В исправительной колонии №1 (п. Пирсы, г. Архангельск) умельцы превратили глыбу снега в композицию по мотивам стихотворения Николая Некрасова «Дед Мазай и зайцы». Именно эта работа и была признана лучшей фантазией. Ещё одну фигуру знаменитого ушастого создали в исправительной колонии №7 (п. Лесная Речка, г. Архангельск). Здесь территорию украшает огромный мультяшный Крош.
В каждом локальном участке отрядов исправительной колонии №4 (г. Котлас) также появились символы года. Впечатляющие своими размерами, реалистичные и шуточные они создают отличное настроение всем, кто с ними встречается. Множество кроликов создали и осужденные исправительной колонии №14 (г. Вельск). Двухметровый вислоухий кролик, сделанный отбывающими наказание на участке колонии-поселения при ИК-14, впечатляет своими размерами. Это и принесло ему победу в конкурсе.
В исправительной колонии №29 (п. Река Емца, Плесецкий округ) снежные кролики созданы в различных образах и вписаны в праздничные композиции. Так, кролик-джентельмен с бабочкой на белой грудке сообщает о наступлении 2023 года в колонии, а чёрный кролик в шубе Деда Мороза спешит с подарками по снежному еловому лесу.
На территории следственного изолятора №4 (п. Белая Гора, г. Архангельск) также появился символ наступившего года – кролик. Сделали снежную фигуру осужденные отряда хозяйственного обслуживания. Материал для творческой идеи они начали заготавливать сразу после первых снегопадов. Свою задумку отбывающие наказание реализовали с помощью лопат, строительных шпателей и красок.
Ещё один символ года внушительных размеров создали в колонии-поселении №3 (п. Талаги, Приморский район). Разместившись на стадионе учреждения, кролик радуется приходу 2023 года.
Лепить настоящие снежные фигуры для многих стало совершенно новым опытом. Осужденные приложили целую массу усилий, чтобы конечный результат порадовал. Фигуры будут в учреждениях до потепления, а пока отбывающим наказание предстоит следить за их состоянием и поддерживать в достойном виде.