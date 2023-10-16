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Больше половины архангелогородцев будут подводить личные итоги года

Декабрь — традиционное время для подведения итогов года. 53% архангелогородцев в преддверии наступления 2024 будут анализировать уходящий год.

В этом году тех, которые будут анализировать личные результаты по итогам года, больше, чем в декабре 2022 (53% против 46% соответственно). Впрочем, каждый третий не будет сохранять свои выводы: подведет итоги года мысленно или устно (например, в виде праздничного тоста). 18% оставят информацию в личных заметках. 1 из 100 запостит личные итоги года в соцсетях. Еще 1% сохранит в другом виде (напишет стихотворение, картину, музыкальное произведение и проч.).

 Подводя итоги года, наиболее пристальное внимание экономически активные северяне традиционно уделяют благосостоянию, здоровью и карьере.

 Женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Личные итоги года чаще анализируют те, кто зарабатывает больше.

09 декабрь 08:59 | : Будни

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