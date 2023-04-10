Архангелогородцы признались, как протекции помогают им строить карьеру на работе

Каждый второй житель Архангельской области считает, что личные связи помогают строить карьеру, однако это не самое главное. При этом в определяющей роли знакомств чаще уверено старшее поколение, а в профессионализм больше верит молодежь

Почти каждый третий работодатель (31%) сообщил, что в их компании знакомства и личные связи работника совершенно не влияют на его должностной рост, и только каждый десятый (10%) уверен, что именно этот фактор предопределяет профессиональную судьбу специалиста. В среднем влияние связей на карьеру представители компаний оценивают на 4,1 балла из 10. Два года назад роль личных связей бизнесу виделась более важной . Среди представителей экономически активного населения ситуация обратная: с 2021 года мнение о необходимости личных связей стало более распространенным (+5 п.п.), а о значимости профессионализма стали говорить реже (минус 7 п.п.).



Сегодня 29% убеждены, что именно знакомства — важнейший фактор, влияющий на профессиональный рост. В том, что личные связи не имеют значения, главное — профессионализм, уверены 14%. По мнению каждого второго (51%), связи помогают строить карьеру.

Убежденность в чрезвычайной важности личных связей более характерна для мужчин (33% против 24% среди женщин), тогда как тезис о том, что знакомства помогают, но они не главное, чаще высказывают женщины (55% против 48% среди мужчин). Представители сильного пола оценивают значимость знакомств в своей профессиональной судьбе выше, чем женщины (4,4 балла против 3,5), а старшее поколение — выше, чем молодежь (4,2 против 3,8).



Чем больше зарабатывают респонденты, тем реже они разделяют мнение об определяющей роли связей в карьере: если среди опрошенных с доходом до 30 тыс. руб. такая позиция свойственна 31%, то среди тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб., — только 24%. В то же время респонденты с доходом менее 30 тыс. руб. оценивают влияние фактора знакомств на свою карьеру всего на 3,3 балла, а зарабатывающие более 80 тыс. руб. — на 4,6 балла из 10.