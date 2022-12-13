В Архангельске помянули Александра Невского

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий 5 декабря, в канун праздника святого благоверного князя Александра Невского, совершил всенощное бдение в храме Феодоровской иконы Божией Матери на архиерейском подворье.
Владыке сослужили священники Дионисий Клименко и Николай Герасимов, а также протодиакон Константин Захаров и иеродиакон Георгий (Исаков).
Святой благоверный князь Александр Невский родился в 1220 году в Переславле-Залесском. Отец его, новгородский князь Ярослав, был младшим сыном Всеволода Большое Гнездо. В сложную историческую эпоху князь Александр Невский проявил себя как умелый военачальник, убежденный патриот и истинный христианин. Памятен его призыв к русскому войску перед битвой с шведским Ярлом Биргером. Двадцатилетний князь обратился к воинам: «Не в силе Бог, а в правде. Иные — с оружием, иные — на конях, а мы Имя Господа Бога нашего призовем!». С небольшой дружиной князь разбил грозного врага. Через два года состоялось решающее сражение с немецким рыцарским орденом на Чудском озере.
Защитив западные пределы страны с помощью веры и оружия, на востоке Александр Невский действовал как дипломат. Он играл на противоречиях между Золотой Ордой и Монголией и не раз уберегал Русь от новых набегов кочевников. Одним из первых князь Александр Невский начал христианизацию Востока. Возвращаясь из очередной поездки в Орду, князь скончался. Перед смертью он принял монашество с именем Алексий. Мощи святого благоверного князя Александра Невского почивают в Троицком соборе Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.
(по материалам Архангельской епархии)